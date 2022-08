Esprit - modna kolekcja na 2022 rok

Moda co roku się zmienia, jednak są ubrania i dodatki, które stale są na topie. Znane i cenione marki ubrań decydują się jednak na coroczne wypuszczanie świeżej kolekcji, zawierającej zarówno atrakcyjną odzież, jak i akcesoria. Dlaczego warto wybrać markę Esprit? Które ubrania z kolekcji na 2022 rok są warte uwagi? Poznaj odpowiedzi z poniższego wpisu!

Czym wyróżnia się marka Esprit?

Jeżeli chodzi o Esprit, to jest to marka, która w dużej mierze zajmuje się produkcją ubrań męskich, damskich oraz dziecięcych. Posiada ona dwóch założycieli: Susie Tompkins Buell i Douglasa Tompkinsa. Sieć posiada swoje sklepu nie tylko w Polsce, ale i również w 40 innych krajach na świecie. Dlaczego ich najnowsza kolekcja jest warta większego zainteresowania?



Najnowsza kolekcja na 2022 rok

Klasyczne koszulki z minimalistycznymi wzorami, jeansowe kurtki, a także najmodniejsze sukienki i dodatki, w tym torebki to tylko część elementów odzieży, które znajdują się w najnowszej kolekcji na 2022 rok od Esprit. Szeroki zakres produktów o modnym i wygodnym kroju to coś, na co warto się zdecydować. To modna odzież dla całej rodziny, która tworzona jest z wysokiej jakości materiałów. Wybierz modne ubrania i dodatki dla siebie oraz swoich bliskich!